كاتب والناقد الفني: الشركة المتحدة تحقق نجاحا كبيرا بتنوعها الدرامي

قال الكاتب والناقد الفني رامي المتولي، إنّ نجاح شركة المتحدة لا يتوقف على هذا العام أو العام الماضي لكن من خلال الأعوام السابقة القليلة بالرغم من الضغوط التي أثّرت بالسلب على الصناعة ككل، وبالأخص صناعة الدراما، خلال فيروس كورونا، التي أدت إلى ظهور بعض المشكلات بسبب إجراءات الوقاية، والحد من انتشار المرض، ما أثرت على عددٍ المسلسلات والنوعية.

تابع الكاتب والناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc »، بأنّ شركة المتحدة خلال فترة كورونا استطاعت تقديم عدد من المسلسلات التي كانت تتسم بإنتاج مميز وفقًا لهذه لظروف.

شركة المتحدة تقوم بتحديد خطة إنتاجية شاملة

وأضاف الكاتب والناقد الفني، أنّ شركة المتحدة تحدد خطة إنتاجية شاملة قبل بدأ أي موسم لضمان نجاح أعمالها الدرامية، قائلًا: «خلال هذا العام والعام الماضي نقدر نقول أننا وصلنا للقمة ماشين بخط عربي».

مميزات شركة المتحدة

أوضح أنّ عام 2024 يشهد عرض عددٍ من المسلسلات لعدد من الفنانين منهم الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان يحيى الفخراني، وأيضًا مسلسل مسلسل الحشاشين وهو من إنتاج ضخم جدًا يتناول محورا سياسيا، ومحورا تاريخيا وهو من بطولة كريم عبد العزيز، ومسلسل ألف ليلة وليلة.