سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-2-2024 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية المختلفة، إذ سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تنشر «الوطن» من خلال التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-2-2024 ، حسب ما أوضحته مواقع البنوك في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

أمّا سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر فسجل 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

في حين سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.85 جنيه.