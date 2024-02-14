أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-2- 2024 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14ـ2ـ2024 حالة من الاستقرار في البنوك خلال التعاملات الصباحية، مقابل الجنيه المصري، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة عبر منصات البنوك الرقمية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار الامريكي في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار في البنك المركزي المصري، ويبلغ سعر 30.84 شراء، و30.93 بيع.

وجاء الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري بسعر 30.75 شراء، و30.85 بيع، بينما سجل سعره في بنكي الإسكندرية والبنك التجاري الدولي 30.85 شراء، و30.95 بيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي بسعر 30.90 شراء و30.95 بيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

وبالنسبة للريال السعودي، سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 8.22 شراء، و8.26 بيع، بينما سجل سعره في بنكي مصر والاهلي المصري 8.20 شراء و8.24 بيع.

وفي بنك الاسكندرية سجل سعره 8.21 شراء و8.25 بيع، وفي بنك cib سجل سعر الريال 8.19 للشراء و8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 99.73 شراء، و100.73 بيع بينما سجل سعره في البنك الاهلي 100.15 شراء و100.61 بيع، وجاء سعره في بنك الاسكندرية 97.04 شراء، و100.71 بيع.

سعر الدرهم الاماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 شراء، و8.42 بيع.بينما جاء في بنكي مصر والأهلي المصري بسعر 8.38 شراء، و8.4 بيع.

سعر اليورو في البنوك

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.25 شراء و33.36 بيع،بينما جاء سعره بنفس القيمة في بنكي مصر والاهلي المصري 32.91 شراء، و33.06 بيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري 39.07 شراء و39.20 بيع، بينما جاء سعره في بنك مصر بقيمة 38.7 شراء و38.9 بيع، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري 38.61 شراء، و38.90 بيع.