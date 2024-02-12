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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 12-2-2024

كتب:

وليد عبد السلام
09:47 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
دولار أمريكي

دولار أمريكي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-2-2024، ليسجل في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 12-2-2024.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 12-2-2024 في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم الاثنين، 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية في تعاملات بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاثنين 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

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بقلم وليد عبد السلام