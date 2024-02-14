الداخلية تطلق فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة «كلنا واحد» بمناسبة رمضان

أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد)» بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، اعتبارا من 16 فبراير الجاري وحتى نهاية شهر رمضان، لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

أسعار مخفضة في المنافذ

يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل إلى 2148 منفذا، وهي (2031 منفذ – 6 معارض رئيسية - 44 معرض فرعى – 67 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية، كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان التابعة للوزارة.