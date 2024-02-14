كاتب صحفي: مبادرة كلنا واحد تعبر عن تلاحم الشعب والقيادة السياسية

قال أكرم القصاص، الكاتب الصحفي، إنَّ مبادرة «كلنا واحد»، هي اسم معبر أطلقه الرئيس السيسي ويعبر عن العلاقة التضامنية بين الدولة المصرية بمؤسساتها والمصريين بوجه عام، لافتاً إلى أنه في إطار مبادرة كلنا واحد «جيل جديد»، تم تنظيم جولات لنشر التوعية والتثقيف.

وأضاف «القصاص»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّها ليست المرة الأولى التي تنظم فيها جولات بـ المناطق الحضارية، وكانت هناك جولات من قبل بـ«الأسمرات» و«غيط العنب»، واليوم إلى بورسعيد.

تطوير المناطق العشوائية

وتابع الكاتب الصحفي: «لم تكتف القيادة السياسية بإطلاق مبادرة رئاسية لنقل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية ولم تتوقف على مجرد إيواء بل مجتمعات متكاملة ومناطق حضارية متوفر بها ملاعب ومراكز اجتماعية ومراكز طبية وأماكن للترفيه ومكتبات، ومبادرة جيل جديد كلنا واحد جاءت لتحقيق هذه الأهداف التنموية الحضارية».

جولات تكسر الحواجز

وأكد أن الجولات تكسر الحواجز وتعمل على نشر التوعية والتثقيف، لافتا إلى تنظيم وزارة الداخلية الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة في بورسعيد.