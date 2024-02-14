جامعة بني سويف الأهلية: تجهيز 31 معملا لخدمة القطاع الطبي

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، تجهيز عدد 31 معمل وغرف تحضيرية للمعامل بالجامعة الأهلية بتكلفة بلغت حوالي 25.5 مليون جنيه، وذلك لخدمة القطاع الطبي بالجامعة الأهلية، في اطار دعم العملية التعليمية ومقوماتها الأساسية لتدريب الطلاب وفقا لأحدث ما وصل اليه العلم.

معامل مجهزة وفق أحدث المعايير التقنية العالمية

وأوضح رئيس جامعة بني سويف الأهلية خلال بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة، أن المعامل مجهزة وفق أحدث المعايير التقنية العالمية، حيث تضم آلات وأجهزة ووسائط تكنولوجية حديثة مصممة لخدمة العملية التعليمية بكل فاعلية.

إضافة 19 مدرجا

كما أعلن إضافة 19 مدرجا لخدمة طلاب الجامعة، بتكلفة 9 مليون جنيه، والتي تم تصنيعها بالورش الإنتاجية بالجامعة والتي تهدف إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وفق منظومة من المعايير والقيم الأساسية التي تحدد هوية الجامعة كمؤسسة تعليمية تسعى إلى تقدم التعليم والبحث العلمي وتوفر البيئة الملائمة لتحقيق طموحات طلابها وهيئاتها التدريسية ومجتمعها الخارجي.

وأوضح أن هذه المدرجات تم توزيعها على المباني الخاصة بقطاعات الجامعة ومنها 7 مدرجات بمبنى قطاع العلوم الإنسانية، و12 مدرج لمبنى القطاعات الطبية، لتخدم 452 طالب بقطاعات الجامعة المختلفة، وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة للجامعة وتلبية احتياجات الطلبة والعاملين وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات.

إعداد الكوادر العلمية المدربة

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تحقيق رؤية الجامعة لإعداد الكوادر العلمية المدربة في مجالات العلوم التطبيقية والطبية والإنسانية والتكنولوجية من خلال برامجها التعليمية المختلفة واساتذتها المتميزين في التخصصات المختلفة للحصول علي خريجين مبدعين ومبتكرين، منتجين للعلوم والتكنولوجيا والمعارف الداعمة لقوة الدولة ولنموها وريادتها وفقا للمواصفات العالمية.