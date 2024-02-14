سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 3660 جنيهًا دون مصنعية أو ضريبة، بحسب بيانات بورصة الذهب.

وترصد السطور التالية سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الصاغة، وفق بيانات بورصة الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم الأربعاء 14-2-2024، بـ4183 جنيهًا دون مصنيعة أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء فجاء بـ3137 جنيهًا بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا فجاء بـ3660 جنيهًا دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 جاء بـ2440 جنيهًا دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 فجاء بـ29 ألفا و280 جنيه دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

جاء سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1996 دولارًا أمريكيًا.