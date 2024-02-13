«نزل 500 جنيه».. مفاجأة في أسعار الذهب بعد 13 يوما من تراجع الدولار

حذرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من تزايد الإقبال على شراء الذهب في السوق المحلية، مؤكدة أن هدوء المواطنين وعدم الإقبال على الصاغة يسهم في انخفاض أسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية انخفاضًا ملحوظًا، بعد 13 يومًا من بدء انهيار الدولار في السوق الموازية.

وتزامن هذا الانخفاض مع الضربات القوية التي وجهتها الجهات الحكومية لتجار العملة، إذ سجل حجم انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 500 جنيه اليوم، بتراجع عن سعر الجرام منذ أسبوعين.

انخفاض أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم 13 فبراير 2024، وأسعار الذهب يوم 1 فبراير 2024 قبل انهيار سعر الدولار في السوق الموازية، يتضح انخفاض أسعار الذهب فقد نحو 13% من قيمته وتحديدا بانخفاض قدر بـ500 جنيه سواء في سعر جرام الذهب في عيار 21 أو عيار 18، أو في سعر الجنيه الذهب.

حجم خسارة الذهب عيار 21

وخسر جرام الذهب في 13 يوما قيمة 500 جنيها من قيمته، إذ سجل جرام الذهب اليوم الثلاثاء لعيار 21 مبلغ 3550 جنيه مقابل سعر 4050 جنيها يوم 1 فبراير، بخسارة نحو 13% من قيمته.

حجم خسارة الذهب عيار 18

وخسر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 428 جنيها، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 13 فبراير 3043 جنيها مقابل سعر 3471 جنيها من أسبوعين.

حجم خسارة الجنيه الذهب

فيما خسر الجنيه الذهب 4 آلاف جنيه من قيمته، إذ سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13 فبراير قيمة 28 ألفا و400 جنيه مقابل سعر الجنيه الذهب يوم 1 فبراير، والذي سجل 32 ألفا و400 جنيه بخسارة نحو 12% من قيمته.