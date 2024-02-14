مصطفى عمار: موسم رمضان 2024 مليء بأعمال درامية مهمة.. أبرزها الحشاشين وألف ليلة وليلة وشهرزاد

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن هناك أعمالا مهمة بالدراما المصرية التي تخرج للنور في الموسم الرمضاني 2024، مثل مسلسل الحشاشين، الذي يعد أبرز الأعمال الدرامية التي تتناول أحداثاً تاريخية، للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي، بطولة النجم كريم عبد العزيز، مشيرًا إلى أن هذا العمل الدرامي سيلقى الضوء على صناعة الفكر المتطرف والنواة التي بُنيت عليها التنظيمات الإرهابية والتيارات الدينية التي أصابت الحياة البشرية بالضرر.

تابع «عمار» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة dmc، اليوم، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي ورضوى حسن، أن الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، في أحداث المسلسل يتحدث عن طائفة دينية كانت موجودة في القرن الـ11 وكانت متطرفة دينيا، ويلقي الضوء على حياة حسن الصباح مؤسس فرقة عرفت تاريخيًا بفرقة الحشاشين، التي خُصصت للاغتيال ولإرهاب للحكام والأمراء.

تابع بأن من بين تلك الأعمال الدرامية العامة، عودة «ألف ليلة وليلة» للفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس التي تقوم بدور «شهر زاد»، العمل من تأليف أنور عبد المغيث، والمخرج إسلام خيري، الذي يعد من أهم مخرجي الدراما في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، الذين اجتمعا على عمل قصة «جودر» وهي القصة الشهيرة في كتاب «ألف ليلة وليلة».

أوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن من بين الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني 2024، أيضًا مسلسل مسار إجباري، وهي تجربة مهمة للشركة المتحدة هذا العام، أن يكون من ضمن الأعمال الدرامية مسلس بطولة شابين، من تأليف باهر دويدار، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز.