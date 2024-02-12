ماجدة موريس تشيد بدعم «المتحدة» لفلسطين في دراما رمضان 2024

مع اقتراب حلول شهر رمضان، بدأت القنوات الفضائية في الكشف عن البروموهات الرسمية لمسلسلات رمضان 2024، والتي تشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا بين الدراما والشعبي والكوميدي والتشويق والإثارة، بمشاركة نخبة من كبار النجوم العرب، إلى جانب العديد من المواهب الشابة والوجوه الجديدة، والتي تدعمهم «المتحدة».

توقعات ماجدة موريس عن دراما رمضان 2024

وكشفت الناقدة ماجدة موريس في تصريحات لـ«الوطن» عن توقعتها لدراما رمضان 2024، قائلة: «وفقا للإعلانات أرى هناك أفكارا جديدة ومختلفة، والأعمال الرمضانية مليئة بالمفاجآت التي نكتشفها خلال مشاهدة العمل والفكرة المُقدمة، لذا أتوقع أنه موسم مبشر بسبب مشاركة عدد كبير من النجوم».

دعم المتحدة للقضية الفلسطينية

وأشادت بدعم «المتحدة» لفلسطين في دراما رمضان 2024، موضحة أن القضية الفلسطينية حاضرة، وهذا الاهتمام في وقته المناسب.

إبداع وتنوع في مسلسل الكبير أوي 8

وعن فكرة تقديم جزء جديد من مسلسل الكبير أوي، قالت:«يجب أن يكون هناك شخصيات جديدة ضمن الأحداث، حتى يتوفر الإبداع والتنوع الذي ينتظره الجمهور كل عام من الفنان أحمد مكي، خاصة بتقديم الجزء الثامن، ويجب أيضا الاهتمام بإنتاج المسلسلات الكوميدية، خاصة أنها تعتبر الوجبة الأساسية للجمهور في شهر رمضان».