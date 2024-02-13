سيمون وماجدة زكي وحلا شيحة..نجمات يظهرن بعد غياب في دراما رمضان

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن خريطة الأعمال الدرامية المشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024 والمعروضة عبر شاشتها، ويصل عددها لـ18 مسلسلا ما بين التاريخي والفنتازيا والدراما الاجتماعية والتشويق، ويشهد تلك الأعمال عودة عدد من النجمات مرة أخرى إلى الشاشة بعد فترة من الغياب.

بعد 3 سنوات من الغياب تعود الفنانة حلا شيحة مرة أخرى إلى الدراما منذ آخر أعمالها «خيانة عهد» في رمضان 2020، للمشاركة في مسلسل «إمبراطورية ميم» للمخرج محمد سلامة، أمام النجم خالد النبوي، وهو المسلسل المأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ويجمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم نشوى مصطفى التي تعود أيضا إلى الدراما الرمضانية بعد فترة طويلة من الغياب.

وتجسد نشوى مصطفى دور شقيقة خالد النبوي ضمن أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم»، وهي التي تساعده في الاعتناء بأبناءه بعد وفاة زوجته.

سيمون ووفاء مكي يعودان إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 9 سنوات

ومن أبرز الوجوه التي ينتظرها الجمهور في رمضان 2024 هي الفنانة ماجدة زكي، التي تشارك في مسلسل «مليحة» للمخرج عمرو عرفة، وهو يعتبر العمل الأول لها منذ مسلسل «هجمة مرتدة» في موسم الدراما الرمضانية 2021.

وتشارك الفنانة سيمون في مسلسل «صيد العقارب» للمخرج أحمد حسن بطولة النجمة غادة عبد الرازق في رمضان 2024، وهو يعتبر عودتها لموسم الدراما الرمضانية بعد ابتعاد قارب 9 سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «بين السرايات» عام 2015، وهو نفس الامر بالنسبة للفنانة وفاء مكي التي تعود في مسلسل «حق عرب» منذ مشاركتها في مسلسل «الكابوس» في رمضان 2015.