دراما «المتحدة» في رمضان كاملة العدد.. ترضي كل الأذواق

وجبة درامية متنوعة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لجمهور الدراما فى مصر والوطن العربى خلال موسم الدراما الرمضانية 2024، حيث كشفت الستار عن مشاركة عدد كبير من المسلسلات يتصدى لبطولتها أبرز نجوم الدراما وبتوقيع أهم الكتَّاب والمخرجين، منها 9 مسلسلات 15 حلقة، ما بين الدراما الاجتماعية والفنتازيا والكوميديا بالإضافة إلى الأكشن والتشويق. يشهد موسم الدراما الرمضانية 2024 عودة النجم يحيى الفخرانى بعد عامين من الغياب، كما تحظى البطولات النسائية بمساحة جيدة على الساحة الدرامية ما بين غادة عبدالرازق، وريهام حجاج، وروجينا، ونيللى كريم، بينما تظل الرواية جزءاً أصيلاً من الموسم الرمضانى بعملين هذا العام، «إمبراطورية ميم» للكاتب إحسان عبدالقدوس، و«عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

الحشاشين 30 حلقة

تأليف: عبدالرحيم كمال

إخراج: بيتر ميمى

بطولة: كريم عبدالعزيز - فتحى عبدالوهاب

أحمد عيد - ميرنا نور الدين

يعود الكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج بيتر ميمى بالمشاهدين إلى القرن الحادى عشر الميلادى، وتحديداً إلى بلاد فارس، لإلقاء الضوء من خلال المسلسل التاريخى على «حسن الصباح» وفريق «الفدائيين» الذى أصبح بعد ذلك النواة للتنظيمات الإرهابية السرية وعرفت بعد ذلك باسم «الحشاشين»، ويتناول المسلسل قصة حسن الصباح وكواليس تشكيل الفرقة التى ضمت أكثر الرجال المخلصين للعقيدة الإسماعيلية ممن لا يهابون الموت من أجل إلقاء الرعب فى قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم من أجل تحقيق أهدافهم، حتى القتل لن يثنيهم عن مطامعهم، وبالفعل تمكنوا خلال تلك الفترة من اغتيال عدد كبير من الشخصيات المهمة والبارزة فى ذلك الوقت.

الكبير أوى 8 ..30 حلقة

تأليف: مصطفى صقر ومحمد عزالدين

إخراج: أحمد الجندى

بطولة: أحمد مكى - محمد سلام- رحمة أحمد - بيومى فؤاد - هشام إسماعيل

يواصل الفنان أحمد مكى وفريق «الكبير أوى» تقديم جزء جديد من المسلسل الذى ارتبط به الجمهور خلال موسم الدراما الرمضانية على مدار 14 عاماً منذ تقديم الجزء الأول من المسلسل فى رمضان 2010، وقدموا خلال تلك الفترة 7 أجزاء ناجحة.

مغامرات جديدة لـ«مكى» فى «الكبير أوى ٨»

ويشهد الموسم الجديد من المسلسل مغامرات جديدة تجمع «الكبير»، و«جونى» بالإضافة إلى «حزلقوم» بجانب الشخصيات الجديدة التى تمت إضافتها خلال المواسم الماضية «مربوحة»، و«العترة» و«نفادى»، وخلال الموسم الثانى يقدم المؤلفون والمخرج أحمد الجندى مجموعة كبيرة من الأفكار التى تخلق حالة مميزة من الكوميديا بمشاركة مجموعة مميزة من ضيوف الشرف، من بينهم أمينة خليل، ومحمد ثروت، وصفاء الطوخى، ومحمود الليثى.

بيت الرفاعى 30 حلقة

تأليف: بيتر ميمى

إخراج: أحمد نادر جلال

بطولة: أمير كرارة - أحمد رزق - سيد رجب - محمد لطفى - إيناس كامل

فى إطار تشويقى تدور أحداث المسلسل حول المعلم «محمود الرفاعى»، الرجل الثرى المعروف بحب الخير مع جميع أهالى منطقة نزلة السمان، ولكنها مجرد صورة أمام الناس لتكون الصورة الحقيقية أكثر قتامة، حيث يتورط المعلم فى تجارة الآثار داخل المنطقة، وفى المنزل نفسه يعيش «ياسين الرفاعى» وعائلته، الذى تدور حوله الأحداث هل هو على علم بنشاط عمه أم سيكون الأمر بمثابة صدمة بالنسبة له؟

المعلم 30 حلقة

تأليف: محمد الشواف وعمرو الدرديرى

إخراج: مرقس عادل

بطولة: مصطفى شعبان - سهر الصايغ - منذر رياحنة - أحمد بدير - هاجر أحمد

«كن حريصاً وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحداً منهم»..

مصطفى شعبان «المعلم»

مهمة صعبة يواجهها مصطفى شعبان داخل السوق، حيث يسعى إلى الصعود داخل هذا العالم بالرغم من كونه تاجراً صغيراً ليصبح من أهم «معلميه» من أجل الانتقام لوالده، وخلال رحلة الصعود المليئة بالصراعات من أجل القضاء عليه وعلى تجارته، يظل محركه الأساسى البحث عمن تسبب فى انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، وتتسع دائرة الشك أمامه وتتسع معها دائرة الانتقام، ومع مرور الوقت تصبح الضربة التى يخطط لها الابن أشد قسوة، فهل ينجح فى الوصول إلى هدفه فى النهاية؟

صيد العقارب 30 حلقة

تأليف: باهر دويدار

إخراج: أحمد حسن

بطولة: غادة عبدالرازق - رياض الخولى - سيمون - محمد علاء - أحمد ماهر

تدور أحداث المسلسل حول «عايدة» ابنة حسن ضرغام التى تسعى للانتقام من قاتل شقيقها، وهو «سامح»، الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين الغول، وتتعقد الأمور عندما تقوم العائلة بتهريب «سامح» الابن المدلل بعد واقعة القتل، مما يولد داخل «عايدة» مشاعر الغضب الممزوجة بالرغبة فى الانتقام من قاتل شقيقها حتى لو سيتسبب ذلك فى حرب ما بين عائلتَى ضرغام والغول، بالرغم من القرب وصلة النسب التى كانت بينهما، ويظهر الجانب القاسى غير الرحيم فى شخصية «عايدة» أمام رفض عائلتها الصعيدية أن تقوم هى بالانتقام لشقيقها، وفى تلك اللحظة لا تجد أمامها سوى «العقارب»، التى تخصصت فى دراستها عن قرب واستخدام سمومها.

صدفة 30 حلقة

تأليف: أيمن سلامة

إخراج: سامح عبدالعزيز

بطولة: ريهام حجاج - خالد الصاوى - عصام السقا - سلوى خطاب - رشدى الشامى

«من هى صدفة.. وهل هى بالفعل صدفة؟» كان هذا هو السؤال الذى ألحَّ على مصفف الشعر الشهير «فؤاد مهران» صاحب صالونات التجميل الشهيرة، عندما صادف فتاة تدعى «صدفة» خلال وجوده فى النادى الرياضى، وتفصح له عن معلومات وخبايا لا يعملها، منها أن ابنته على علاقة برجل آخر غير زوجها لتنقلب حياة «فؤاد»، ويشتعل الشك بداخله، وهو يبحث عن «صدفة»، ولماذا اختارت أن تكشف له تلك الحقائق، وماذا تعلم عن حياته وعن حياة المقربين منه أكثر من ذلك.

بابا جه 15حلقة

تأليف: وائل حمدى ومحمد إسماعيل

إخراج: خالد مرعى

بطولة: أكرم حسنى - نسرين أمين - سما إبراهيم - فريال يوسف

فى إطار كوميدى تشويقى، يقدم الفنان أكرم حسنى شخصية هشام، وهو رجل فى الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً فى أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة «كوفيد» القاصمة حتى يصبح مقيماً فى المنزل بشكل دائم، فيبدأ فى البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سيفعل؟

فراولة 15 حلقة

تأليف: محمد سليمان عبدالمالك

إخراج: محمد على

بطولة: نيللى كريم - شيماء سيف - صدقى صخر - أحمد فهيم - علا رشدى

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى حول «فراولة»، ابنة حارس عقار فى الزمالك وتجيد قراءة الفنجان، ولكن تأخذ حياتها منعطفاً كبيراً عندما تلتحق بالعمل كمندوبة مبيعات فى إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى بيع الإكسسوارات الجالبة للطاقة الإيجابية.

نيللى كريم «فراولة» الكوميديا

وتستطيع «فراولة» الاستحواذ على الشركة وتصبح مالكتها خلال فترة قصيرة، وتصبح من أشهر خبراء الطاقة ولديها ملايين المتابعين.

إمبراطورية ميم 30 حلقة

سيناريو وحوار: محمد سليمان عبدالمالك

إخراج: محمد سلامة

بطولة: خالد النبوى - حلا شيحة - نور النبوى - نشوى مصطفى - محمود حافظ

ينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الاجتماعية وهو مأخوذ عن قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، ولكن تولى الكاتب محمد سليمان عبدالمالك تقديم معالجة عصرية للقصة بما يتناسب مع مشاكل المجتمع المصرى فى الوقت الحالى، وتدور أحداث المسلسل حول «مختار أبوالمجد» أب لـ6 أبناء فى مراحل عمرية مختلفة جميعهم أسماؤهم تبدأ بحرف «الميم»، وتولى «مختار» مسئولية تربيتهم بمفرده بعد وفاة زوجته بمساعدة شقيقته، ولكن تنقلب حياته رأساً على عقب عندما يتعرف على حب حياته ويجد نفسه فى حيرة كبيرة ما بين مشاعره تجاه السيدة التى يحبها وما بين مسئولية تربية أبنائه، خاصة عندما يبدأون التمرد ضده.

عتبات البهجة 15حلقة

قصة: إبراهيم عبدالمجيد

تأليف: مدحت العدل

إخراج: مجدى أبوعميرة

بطولة: يحيى الفخرانى - جومانا مراد - صلاح عبدالله - سما إبراهيم - صفاء الطوخى

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول «بهجت الأنصارى» رجل سبعينى يعيش حياة هادئة برفقة نجله وأحفاده ومنشغلاً بمشاكلهم بعد وفاة زوجته من منذ 20 عاماً، وتنقلب حياة العائلة رأساً على عقب عندما يقرر نجله وزوجته السفر إلى الخارج من أوروبا بعد الحصول على فرصة عمل هناك، ولكن عندما يتوفى الابن وزوجته فى حادث يجد «بهجت» نفسه المسئول الوحيد عن حفيديه «حلا» و«عمر»، وخلال تلك الفترة يقابل «لبنى» حبه الأول، ويشهد المسلسل المزيد من الأحداث المثيرة.

محارب 30 حلقة

تأليف: محمد سيد بشير

إخراج: شيرين عادل

بطولة: حسن الرداد - أحمد زاهر - ماجد المصرى - ناهد السباعى - نرمين الفقى

فى لحظة واحدة انقلبت حياة «عزيز» من طالب متفوق يحب السيارات ويحلم أن يكون مهندساً، عندما توفى والده الصعيدى فجأة فوجد نفسه مسئولاً عن إعالة والدته وأسرته بعد رحيل والده لتتبخر كل أحلامه، قبل أن تكشف له والدته السر الذى أخفاه والده عن الجميع وهو أن والده له ورث كبير فى الصعيد، ولكن فى الوقت نفسه يرث مع الأموال أيضاً ثأراً، وهو الإرث الذى ينتقل مع وفاة الأب إلى «عزيز» مباشرة، فهل ينجح فى الحصول على إرثه وحماية عائلته فى نفس الوقت من المصير الدموى الذى ينتظرهم.

مسار إجبارى 15حلقة

معالجة درامية: باهر دويدار

سيناريو وحوار: أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوى

إخراج: نادين خان

بطولة أحمد داش - عصام عمر - صابرين

بسمة - رشدى الشامى

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى لايت، حول الشابين حسن وحسين، حيث إنهما فى مقتبل العمر عكس بعض تماماً فى كل شىء، ويكتشفان أنهما شقيقان بعد أن صرح لهما والدهما بالسر الذى ظل دائماً يحاول التستر عليه، يأتى ذلك على الرغم من أن كلاً منهما مختلف عن الآخر.

جودر 15 حلقة

تأليف: أنور عبدالمغيث

إخراج: إسلام خيرى

بطولة: ياسر جلال - نور - ياسمين رئيس - عبدالعزيز مخيون - أحمد فتحى

ينتمى المسلسل لدراما الفانتازيا ويعتبر من أضخم الإنتاجات فى موسم الدراما الرمضانية 2024، كان يحمل المسلسل فى البداية اسم «ألف ليلة وليلة» قبل تغييره إلى «جودر»، ويقدم المسلسل قصة «جودر» المشوقة والتى تعتبر من ضمن حكايات «ألف ليلة وليلة» الشهيرة، وهى الحكاية التى ترويها «شهرزاد» لـ«شهريار»، وتدور أحداثها حول «جودر» الذى تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث يعتبر المفتاح الوحيد أمام الرجل الشرير «شمعون» للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، ولكن يقف البطل فى موقف صعب ما بين التصدى لـ«شمعون» أو أن الشر هو الذى سينتصر فى النهاية.

لحظة غضب 15 حلقة

تأليف: مهاب طارق

إخراج: عبدالعزيز النجار

بطولة: صبا مبارك - محمد شاهين - على قاسم

تدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى درامى، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التى تظهر حالة المشاكل التى تحدث بين الطرفين، ويزداد هذا الأمر فى ظل نشوب علاقة حب فى إطار من الرومانسية، ويأتى ذلك بين الشخصيتين الأساسيتين فى المسلسل، خاصة أن العلاقة تظل فى تصاعد وانخفاض طوال الـ15 حلقة.

مليحة 15حلقة

تأليف: رشا عزت الحزار

إخراج: عمرو عرفة

بطولة: دياب - ميرفت أمين - سيرين خاس - أمير المصرى

تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى «مليحة» التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين فور أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف «مليحة» على ضابط شاب على الحدود المصرية الليبية، وتبدأ المغامرة فى محاولة منهما للرجوع إلى قطاع غزة، ولكن الثنائى يواجه مشكلات كثيرة، خاصة أنها تظل متمسكة برجوعها إلى قطاع غزة.

سر إلهى 15حلقة

تأليف: أمين جمال

إخراج: رؤوف عبدالعزيز

بطولة: روجينا - أحمد مجدى - نهى عابدين - مى سليم - ميمى جمال

تشارك الفنانة روجينا بعمل اجتماعى تشويقى، بدور فتاة تتعرض لأذى كبير من أشقائها وصديقتها، فتقرر الذهاب إلى القاهرة، وتعمل بدار مسنين، حتى تتورط بجريمة قتل، وتتحول حياتها بعد أن كانت مستقرة وتبدأ فى الانتقام من كل من ظلمها، وتحاول من جديد أن تحصل على حقها.

بدون سابق إنذار 15حلقة

تأليف: ألمى كفارنة

إخراج: هانى خليفة

بطولة: آسر ياسين - عائشة بن أحمد - أحمد خالد صالح - أحمد على ماهر - نهال عنبر

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى حول الزوجين «عمر» و«ليلى» اللذين ينتظران مولودهما الأول، ولسبب ما تضطر «ليلى» إلى أن تنجب طفلها فى مستشفى حكومى، وتسير الحياة هادئة حتى عيد ميلاد نجلهما «عمر» السادس، عندما تكتشف الأم وجود بُقع غريبة على جسد الطفل وبإجراء الفحوصات يكتشف الزوجان المفاجأة التى سوف تزلزل عالمهما عندما تؤكد الفحوصات أن الطفل مصاب بالسرطان ويحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، وعندما يقوم «عمر» بفحوصات حتى يستطيع التبرع لنجله تكون العائلة على موعد مع صدمة جديدة عندما يكتشف أن أنسجة الأب لا تتطابق مع الابن، لتتعقد الأمور ما بين «عمر» و«ليلى» وتصبح حياتهم على وشك الانهيار وسط أزمة مرض الابن.

حق عرب 30 حلقة

تأليف: محمود حمدان

إخراج: إسماعيل فاروق

بطولة: أحمد العوضى - دينا فؤاد - وفاء عامر - رياض الخولى - وليد فواز

فى إطار تشويقى شعبى، يقدم الفنان أحمد العوضى دوراً مختلفاً، من خلال ظهوره فى منطقة الجمالية، ويقدم شخصية جديدة تتشابك علاقته مع سيد المنطقة عبدربه وهو رجل فى السبعينات من عمره ويخافه الجميع، وتبدأ الأحداث فى تشابك العلاقة بين «العوضى» و«رياض الخولى»، وتقدم الفنانة دينا فؤاد دور نشالة تظهر خلال الأحداث وتربطها علاقة بالعوضى.