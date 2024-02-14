تحرير 214 محضرا تموينيا في حملات على المخابز البلدية بكفر الشيخ

تمكنت الحملات التموينية بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، من تحرير 214 محضراً تموينياً متنوعاً خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية؛ للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 214 محضراً متنوعاً للمخابز البلدية

وأسفرت الحملات عن تحرير 214 محضراً متنوعاً للمخابز البلدية بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، ما بين «إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

محافظ كفر الشيخ يكلّف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز

وكلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشدداً على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.