محلل سياسي فلسطيني: توطيد العلاقات المصرية التركية يدعم ملف غزة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن عودة العلاقات المصرية التركية مُهمة جدا، للقضية الفلسطينية بشكل مُباشر، خصوصا وأن تركيا لها علاقات جيدة مع معظم الفصائل الفلسطينية، سواء السلطة أو حركة حماس، وبالتالي قد تلعب دورا مهما في تحسين الأمر.

الرقب: عودة العلاقات المصرية التركية قد يفيد بتنسيق المواقف وآليات العمل في ملف غزة

وأشار «الرقب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن عودة العلاقات المصرية التركية قد يفيد بتنسيق المواقف وآليات العمل في ملف غزة، خاصة بعد إعلان جدول الزيارة الذي يتضمن مُناقشة الوضع في غزة في ظل المساعي المصرية لعمل هدنة طويلة الأمد.

ولفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إلى أن الورقة التي طرحتها حركة حماس وضعت عدد من الدول لضمانها منها مصر وتركيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، وبالتالي تركيا من ضمن الدول الخمسة اللي طرحت نتيجة ثقة المقاومة في تركيا، وما قد يؤدي إلى الوصول إلى تهدئة أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.