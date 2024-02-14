نائب رئيس عمال مصر: الإبادة الجماعية في غزة «صك إفلاس» للحكومة الإسرائيلية

جدد مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي، والتعامل مع القضية الفلسطينية والتصدي لمخططات العدوان الإسرائيلي على غزة.

استهداف المدنيين بمدينة رفح الفلسطينية

وشدد المهيري على رفض استهداف المدنيين بمدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر الجماعية يعد جريمة حرب في حق الشعب الفلسطيني، ومخالفة لكل القوانين الدولية.

وطالب هشام المهيري المجتمع الدولي بالتخلي عن صمته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مجازر حكومة نتنياهو تعد «صك إفلاس» في التوصل لحلول سلمية.