أمطار غزيرة وثلوج تضرب البلاد غدا.. سيول ودرجة حرارة تحت الصفر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، لتكون الأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار مٌتوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تتراوح بين 18 و 19 والصغرى تتراوح بين 10 و 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين 16 و17 والصغرى تتراوح بين 09 و 10 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين 18 و 19 والصغرى تتراوح بين 06 و 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تتراوح بين 22 و 24 والصغرى تتراوح بين 09 و 10 درجات مئوية.