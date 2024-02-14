تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إذ يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى أن البلاد تشهد اضطرابًا في الأحوال الجوية، وسط تحذيرات من أمطار وتقلبات جوية وعواصف رعدية.

اضطرابات جوية حتى الأسبوع المقبل

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة والركامية في التدفق، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية في بعض الأحيان، وذلك بحسب آخر صور للأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن تتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية من المحافظات بتقدم الوقت، ولكنها تكون أقل حدة وغزارة.

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

وأكدت الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى والعظمي على جميع الأنحاء وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن تسجل كالتالي:-

درجات الحرارة غدا الخميس 15ـ2ـ 2024

ـالقاهرة والوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

ـ السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

ـ جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 15 درجة.

ـ شمال الصعيد: العظمى 16 والصغرى 7 درجات.

ـ جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 16-2-2024

ـ القاهرة والوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

ـ السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

ـ جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 15 درجة.

ـ شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 7 درجات.

ـ جنوب الصعيد: العظمى 17 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة السبت 17-2-2024

ـ القاهرة والوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

ـ السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

ـ جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 15 درجة.

ـ شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى 7 درجات.

ـ جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 11 درجة.