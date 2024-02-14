منخفض جوي وأمطار رعدية.. «الأرصاد» تحذر من الطقس اليوم في المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم بالمحافظات، إذ يضرب منخفض جوي البلاد متسببًا في سقوط أمطار اليوم تكون متفاوتة الشدة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وأقاليم شمال الصعيد، وسيناء، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا، وتتحول إلى شديد البرودة ليلًا، فضلًا عن تكون الصقيع على المزروعات في الوادي الجديد ووسط سيناء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات، ودرجات الحرارة، وأماكن سقوط الأمطار اليوم، وتوقعات الرياح، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس اليوم في المحافظات يشهد نشاط الرياح على أغلب الأنحاء والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن فرص تكوّن الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، وسقوط أمطار رعدية على عدة مناطق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ توقعات الأمطار اليوم الأربعاء، تتضمن سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية في بعض الأحيان بنسبة حدوث 50% تقريبًا على محافظات الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والدقهلية، والصحراء الغربية، وكفر الشيخ.

ومن المتوقع سقوط أمطار اليوم متفاوتة الشدة إذ تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة بنسب حدوث 20 لـ 30% على مناطق من بورسعيد ودمياط، ومدن القناة، وسيناء، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومناطق من جنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتشهد درجات الحرارة اليوم في مصر، انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 لـ 4 درجات على أغلب الأنحاء، إذ تسجل أقل من صفر مئوية في إحدى المدن، بينما تتراوح بين 8 وحتى 9 درجات في المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، فيما تأتي في باقي المحافظات كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الشرقية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 7.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع استمرار الاضطراب في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل.