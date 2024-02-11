توقف عن تناولها فورا.. تحذير من 3 أطعمة تؤدي إلى تدمير الدماغ

مع التقدم في العمر، تبدأ أجزاء من أجسامنا في التدهور، وتتأثر بعض الأعضاء أكثر من غيرها، إلا أن ذلك يعتمد على مجموعة من العوامل بما في ذلك نظامك الغذائي، وعدد مرات ممارسة الرياضة، وعلم الوراثة الخاص بك.

يتأثر الدماغ عادة بالعمر، وتكون مشكلات الذاكرة منتشرة بين كبار السن، وهذا ليس بالضرورة خرفًا، إذ يوجد ما يسمى بفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، بحسب موقع «دايلي إكسبريس».

3 أطعمة تتسبب في تدمير الدماغ

التقرير كشف عن الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في الحفاظ على قوة الدماغ، والتي يأتي في مقدمتها النظام الغذائي الذي هو وسيلة رئيسية للقيام بذلك.

أظهرت الأبحاث أن تناول المزيد من بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في الواقع في حماية الدماغ من التدهور، ومع ذلك، هناك أيضًا أطعمة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.

طبيبة العلاج الطبيعي الأمريكية، جانين بورينج، حذرت خلال تصريحاتها التي نقلتها الصحيفة البريطانية، من ثلاثة أطعمة يمكن أن تدمر الدماغ.

وفقا للدكتور بورينج، فإن هذه الأطعمة الثلاثة هي:

سمك أبو سيف

السمن

البطاطس مقلية

سمك أبو سيف

في حين يُعتقد في كثير من الأحيان أن الأسماك غذاء يعزز الدماغ بسبب محتواها من أوميجا 3، إلا أنه يجب تجنب سمك أبو سيف.

ويرجع ذلك إلى مستويات الزئبق الموجودة في الأسماك.

قالت الدكتور بورينج: «سمك أبو سيف يحتوي على نسبة عالية جدًا من الزئبق، ذلك المعدن الثقيل يدمر خلايا الدماغ».

تناولت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة العلاجات التكميلية في الطب عام 2020، حالة رجل مسن تم تشخيص إصابته بمرض آلزهايمر بعد تناول سمك أبو سيف.

السمن

بحسب الطبيبة فإن الدهون الموجودة في السمن تضر بالدماغ، حيث أكدت: «السمن عادة ما يكون مصنوعًا من الدهون المتحولة، وهو يسبب التهابا شديد لجسمك بالكامل، ولكن بشكل خاص لعقلك وجهازك العصبي أيضًا».

وربطت دراسات متعددة بين الدهون المتحولة والضرر الذي يلحق بالدماغ، وجاء في إحداها، التي نُشرت في مجلة براتيسلافا الطبية عام 2016 إن الدهون المتحولة (دهون T) لها تأثير سلبي على الدماغ والجهاز العصبي.

البطاطس المقلية

البطاطس المقلية تعد من الأطعمة صديقة لبعض الزيوت، «عادة ما تكون مقلية بالزيت النباتي أو زيت الكانولا»، هكذا أوضحت الطبيبة.

هذه الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تسبب أيضا التهابات شديدة، وقد أظهرت الدراسات أنه من خلال تناول الكثير من الطعام المقلي فإنه يقلل من قوة عقلك، بحسب التقرير.