أمين الفتوى عبر قناة الناس: تفسير الأحلام ليس علما في الإسلام

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «هيام» من الإسماعيلية، مفاده إنها تريد حكم الشرع فى اتصالها ببرامج تفسير الأحلام، هل عليها إثم في ذلك؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «تفسير الأحلام ليس علما في الإسلام، مثل علم الفقه أو التفسير، وليس له قواعد أو أي أصول، وتفسير الأحلام كانت مهام الأنبياء وكان فتح لهم من عند الله سبحانه وتعالى».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «أنت بتروح لشخص يدعى إنه متخصص فى تفسير الأحلام، وهو كل الأمر بيعمل فراسة ويحلل ويربط الأمور ببعضها، وسيدنا النبي علمنا لما نشوف حلم نعمل إيه»، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: قال سيدنا النبي ﷺ: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره؛ فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومما رأى ثلاث مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر؛ فإنها لا تضره، ولا يخبر بها أحدًا».