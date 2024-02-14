آلاف السياح يحتفلون بـ«عيد الحب» على شواطئ مرسى علم.. «الحياة بقى لونها أحمر»

أقبل آلاف السياح الأجانب على الاحتفال بـ«عيد الحب»، أي «الفلانتين دي»، على شواطئ مرسى علم، حيث اكتست الحياه باللون الأحمر من قلوب حمراء، وورد، وعصائر فريش فواكه طازجة جميعها باللون الأحمر، وسط فرحة وسعادة الجميع.

سياح أوروبا في مرسى علم

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات الفلانتين في مرسى علم، إن هناك مشاركة من قبل آلاف السياح الأجانب من جنسيات حوالي 12 دولة أوروبية في احتفالات الفلانتين، على الشواطئ منذ الصباح، في أجواء مبهجة، وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يٌساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

الفلانتين في مرسى علم

وأضاف عاطف عثمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاحتفالات بدأت منذ الصباح، وطغى عليها اللون الأحمر، حيث ارتدى السياح زي الفلانتين الأحمر، وتوزيع الورود الحمراء، وإعداد مهرجان الفواكه باللون الأحمر ومشروبات طازجة وعصائر جميعها حمراء.

وأوضح أن ذلك نال سعادة واستحسان السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن الفنادق تحرص دائما على المشاركة في جميع المناسبات العالمية بهدف تنشيط السياحة في مرسى علم.