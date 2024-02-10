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مطار مرسى علم يستقبل 42 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية

كتب:

شاذلى عبدالراضي
09:53 ص | السبت 10 فبراير 2024
استقبال السياح بفنادق مرسى علم

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار اليوم، 42 رحلة طيران آتية من مطارات أوروبا، تقل نحو 8 آلاف سائح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات. 

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين 

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، كشف وصول 42 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم، وأنّ فرق العلاقات العامة ستكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، وعمل برامج ورحلات بهدف تنشيط السياحة في مرسى علم. 

انتعاش السياحة في الموسم الشتوي

ولفت «عثمان» في حديثه لـ«الوطن»، إلى استعدادت فنادق مرسى علم، لاستقبال 8 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية اليوم، وذلك ضمن 21 ألف سائح من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري، مؤكدًا انتعاش السياحة في الموسم الشتوي بالفنادق، وارتفاع نسبة الإشغالات لتكسر حاجز 50%.

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