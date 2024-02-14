فوز الفيلم التسجيلي «بتاع العرايس» بجائزتين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

فاز الفيلم التسجيلي «بتاع العرايس» بجائزتين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الأولى هي جائزة منحة أفلام مصر العالمية يوسف شاهين في «The Factory»، والثانية جائزة «مائة ساعة مونتاج».

تفاصيل فيلم «بتاع العرايس»

ويرصد الفيلم اندثار فن العرائس في مصر حيث يسرد قصة حياة عاطف أبو شهبة، صانع عرائس في السبعينيات من عمره وما زال شغوفاً كالطفل الصغير بالدمى والعروض، وعلى العكس من ذلك، ابنه «شادي»، في أوائل الثلاثينيات من عمره، وهو أيضاً صانع عرائس متقن، يفقد الأمل في شغفه وعطائه، ويصل الأمر إلى صراعات الحياة اليومية.

الصراع بين التطلعات الفنية وتحديات الواقع

ويستكشف السرد تعقيدات العلاقة بين الأب والابن، والصراع بين التطلعات الفنية وتحديات الواقع. بينما ينطلق شادي في رحلة منفردة، يجب عليه مواجهة ظلال ماضيه والخيوط السحرية التي ربطته ذات يوم بفن والده. هل سيجد طريقة للتوفيق بين أحلامه وقسوة الحياة، أم ستظل خيوط الارتباط بينهما مقطوعة إلى الأبد؟.