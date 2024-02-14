إنشاء تخصص تشغيل وصيانة محطات التحلية بالمدرسة الثانوية للمياه بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، إنشاء تخصص تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي نظام الثلاث سنوات التابعة لإدارة العامرية التعليمية.

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية في بيان اليوم، أن ذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 29 بتاريخ 11 من فبراير 2024، بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج فني ماهر مُبتكر مُواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلية والعالمي.

مشروعات الموارد المائية

وأكد مدير المديرية أنَّ تحلية مياه البحر تشهد طفرة خاصة في جميع مشروعات الموارد المائية التي أولى بها الرئيس اهتمامًا كبيرًا لتفادي وتجاوز الأزمة المائية الموجودة نتيجة الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه، وأصبحت تحلية مياه البحر وسيلة هامة لسد العجز الذي ينتج من ثبات حصة مصر من المياه مع الزيادة السكانية، ونفذت الدولة العديد من محطات تحلية مياه البحر في منطقة مطروح والضبعة، بالإضافة إلى محطات في جنوب سيناء.

عملية تحلية المياه

وأوضح أن تحلية المياه هي سلسلة من العمليات لإزالة الأملاح الزائدة من المياه لاستخدامها في الزراعة لإنتاج مياه مناسبة للاستهلاك البشري أو للري.