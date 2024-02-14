النائب أحمد مهني: زيارة الرئيس التركي لمصر تعزز العلاقات بين البلدين

ثمّن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، مؤكدا أن اتفاق الجانبين على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، دليل على بداية عهد جديد بين الدولتين.

العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا

وأكد «مهني»، في بيانه، أن هذه الزيارة ستكون بوابة لتحسين العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتنشيط آليات التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا الأمور التي تحيط بالعالم خاصة الحرب على غزة، وجرائم الجيش الإسرائيلي.

التغيرات الجيوسياسية

وتابع عضو مجلس النواب، أن الزيارة جاءت في وقت شديد الحساسية بسبب الأزمات التي تعصف بالمنطقة، فضلا عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، واتساع دائرة الصراع في المنطقة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في بحث الآراء ووجهات النظر.