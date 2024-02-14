«العربي الناصري»: زيارة الرئيس التركي للقاهرة تكشف قوة العلاقات الدولية لمصر

أشاد محسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة بعد 12 عامًا، لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد على قوة العلاقات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين الدولتين

وأكد جلال، أن البلدين لهما ثقل إقليمي كبير والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية ضروريا، مشيرا إلى أن الزيارة تعزز العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين الدولتين، موضحا أن المباحثات بين الرئيسين تتضمن الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم وحشية.

استهداف زيادة التعاون الاقتصادي

وأضاف نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن اللقاء يستهدف العديد من المجالات خاصة التعاون الاقتصادي فيما يتعلق الفرص التجارية والاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز التعاون في المجال الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.