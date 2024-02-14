كاتب صحفي: زيارة أردوغان بمثابة صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية

قال جمال رائف الكاتب الصحفي، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى القاهرة، هي بمثابة صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية، وتؤسس مرحلة جديدة من التعاون وبناء الثقة على الأصعدة كافة، مضيفًا أنّ العلاقات المصرية التركية تعود لمسارها الصحيح، وترتكز على التاريخ المشترك والعلاقات القديمة والتاريخية بين الدولتين.

القمة المصرية التركية

وأضاف «رائف» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، في تغطية خاصة مذاعة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المجتمع الدولي يترقب اليوم، قمة القاهرة بكافة مفرداتها، مواصلًا: «قمة بالغة الأهمية فيما يتعلق بعودة الدفء للعلاقات بين البلدين، وصدى هذا هو تعزيز أثرها الإيجابي على التعاون المشترك في الكثير من القضايا الإقليمية، خاصة في التوقيت الحرج الذي يشهد الكثير من الأزمات الاإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وتابع أنّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة، وشهدت تطورات ملحوظة خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7 مليارات دولار، و2.5 مليار دولار حجم الإستثمارالتركي داخل الدولة المصرية، مضيفًا أن هناك الآن خطة عمل تم تدشينها بين مصر وتركيا، لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.