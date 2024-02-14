النائب عمرو هندي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا وزيارة أردوغان تاريخية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة تأتي في وقت شديد الأهمية، نظرا لما تمر به المنطقة من تداعيات كبيرة، وهناك عديد من الملفات المطروحة على الساحة في مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية.

النهوض بحجم التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أنه من المتوقع أن تلقى زيارة الرئيس التركي للقاهرة بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، والتي تستهدف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، لخفض الطلب على الدولار في البلدين للتحايل على نقص الدولار.

زيارة الرئيس التركي لمصر

وأكد عضو مجلس النواب، أن ملف الاستثمار من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، ومصر عازمة على النهوض بالاقتصاد الوطني، وهناك العديد من الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، وهذه الزيارة تأتي فى إطار نجاح الجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والعديد من الدول، خاصة أن تركيا تربطها بمصر علاقة تجارية ممتدة ومن المتوقع تنمية وتطوير هذه العلاقة خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.

مصر وتركيا

وتابع النائب عمرو هندي، أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين، ولهذا يكون هناك مزيد من التعامل خلال الفترة المقبلة.