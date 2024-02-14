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أردوغان: نتطلع إلى دعم الأشقاء المصريين في بناء مستشفى ميداني بغزة قريبا

كتب:

منة شبانة
05:13 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
أردوغان

أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ إدارة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استمرت في سياسة الاحتلال والقتل والمجازر، رغم ردود الفعل العالمية.

أضاف «أردوغان»، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من أهم أولوياتنا، وتركيا أرسلت ما يزيد عن 31 ألف طن مساعدات، وأقدر دعم الجهات المصرية في هذا الصدد».

وتابع: «أشكر الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الصدد، وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية، استطعنا نقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا، والخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في قطاع غزة، ونتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين في بناء هذا المستشفى الميداني قريبا».

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بقلم منة شبانة