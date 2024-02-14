حزب «المصريين»: زيارة أردوغان تؤكد دور مصر الاستراتيجي في قضايا المنطقة

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، تحظى بأهمية كبيرة؛ لا سيما أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل حالة من الاضطرابات تشهدها منطقة الشرق الأوسط؛ وتؤكد للعالم أجمع دور مصر المحوري والمؤثر واستحالة الاستغناء عن العلاقات معها.

زيارة الرئيس التركي

وأضاف أنّ زيارة رجب طيب أردوغان، تحمل دلالات مهمة للتقارب المصري التركي خلال الفترة الأخيرة، وهي أول زيارة منذ فترة طويلة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحًا أن هذه الزيارة ستعيد رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية في ظل اضطراب إقليمي غير مسبوق، والتنسيق في ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وبما يحقق الكثير من المكاسب للبلدين.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أنّ هذه الزيارة ستزيد من التفاهم بين البلدين والوصول إلى نقاط اتفاق في الكثير من الملفات، ولعل أبرزها الملفات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن زيارة أردوغان لمصر بمثابة تأكيد لدور مصر المحوري والمهم في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن أنها خطوة مهمة في إعادة رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية بين البلدين.

القضية الفلسطينية

وأشاد بتطرق الرئيسين السيسي ونظيره أردوغان، إلى وقف إطلاق النار في غزة ودعم القضية الفلسطينية، وملف الهدنة الإنسانية الجديدة الذي تقوده مصر وقطر، وملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن مناقشة هذه الموضوعات يستهدف استعادة مسار السلام العادل.

ولفت في بيانه إلى أنّ هذه الزيارة بمثابة صفحة جديدة مهمة للعلاقات بين مصر وتركيا، وانطلاقا من كونهما قوتين كبيرتين، وبما ينعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحًا أنها مكسب كبير للبلدين على مختلف النواحي وتحظى بتكثيف إعلامي ضخم.