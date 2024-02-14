«صحة الأقصر» تطلق حملة للتوعية بأمراض الأسنان.. كشف مجاني وندوات

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر حملة توعية بصحة الأسنان في الإدارات المختلفة التابعة لها، من خلال سلسلة من الندوات المكثفة تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبتوجيهات الدكتورة أبو الوفا مجلي، مدير عام إدارة الأسنان بالمديرية.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الكشف والعلاج يتم بشكل مجاني في التخصصات الطبية المختلفة حيث شهدت المحافظة تنظيم قافلة طبية في إدارة ارمنت بمركز شباب أولاد الشيخ، واستفاد منها 574 مريضًا.

اجراء كشوفات مجانية على المرضى

وأضاف وكيل صحة الأقصر أنه تم إجراء الكشوفات على المرضى في عدة تخصصات شملت «الأسرة - الأطفال - الجلدية - باطنة - رمد - جراحة - عظام - خدمات الأشعة والتحاليل - صيدلية - كشف عشوائي (سكر وضغط واعتلال كلوي)».

وأشار الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في بيان اليوم، إلى أنه تم تنظيم قافلة طبية علاجية في إدارة إسنا بوحدة الشيخ أحمد، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

ويستمر قطاع الصحة بمحافظة الأقصر في تنظيم قوافل طبية بشكل أسبوعي في مختلف قرى ومراكز المحافظة، بهدف ضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين في القرى والنجوع، وتوفير الخدمات الصحية الملائمة لهم.

ندوات تثقيفية

وشهدت محافظة الأقصر عدة ندوات تثقيفية حول وسائل تنظيم الأسرة والأمراض المعدية والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى مناقشة مخاطر الزواج المبكر للفتيات والتفكك الأسري.

وتعكس هذه المبادرات التعاونية الحثيثة بين مديرية الصحة ومؤسسات أخرى في الأقصر، والتزامها بتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.