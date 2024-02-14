إزالة 31 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية (صور)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات، ما أسفر عن تنفيذ 31 قرار إزالة.

وفي إطار الموجة 22، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة الحملات المُكبرة بأحياء المحافظة حيث شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن أسوار وأسقف وتعريشات بعزبة نشأت فضلًا عن إزالة حوائط وأعمدة من الطوب وسقف خرساني، والتحفظ على جميع المعدات بشارع سلمان الفارسي منطقة العصافرة بحري بالإضافة إلى إزالة باب حديد بمنطقة المعمورة الشاطئ.

إزالة التعديات في شرق الإسكندرية

ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ عدد 11 قرار إزالة متنوع، و 2 حالة إزالة فورية في المهد عبارة عن أسوار وأكشاك وصاج وقواطع وسلالم مخالفة بمجمعات سكنية وتعديات على حرم السكة الحديد ومخالفات داخل وحدات سكنية بالإضافة إلى مبنى مخالف، على مساحات 1100 متر مربع.

إزالة التعديات في المنتزه

وقام حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة لإزالة التعديات حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 16 قرار إزالة عبارة عن أسوار وأعمده وحوائط مخالفة بمناطق أول شارع الجلاء، ناصيه شارع محمد نجيب مع طريق الجيش، أول شارع محمد عوض جبريل، 8 شارع محمد عوض جبريل، شارع 57 من خالد بن الوليد، 619 طريق الجيش

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة في التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.