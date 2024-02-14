تقديم خدمات طبية لـ117 حالة من الأولى بالرعاية مجانا في قرى الشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 117 مريضا ومريضة بقرية حوض الطرفة في مركز الزقازيق، وقريتي حي مبارك وسنجها مركز كفر صقر، وقرية العواسجة مركز ههيا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق.

تقديم خدمات طبية للأهالي

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للأمراض، ويضمن سرعة التدخل الطبي وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات «العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن».

إجراء فحوصات مجانية

وأوضح «شعبان»، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجانن مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.