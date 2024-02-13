رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية المُطاهرة بمركز أبوقرقاص غدا

كتب:

اسلام فهمي
04:57 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

تنظم مديرية الصحة، قافلة طبية علاجية بقرية المطاهرة بمركز أبوقرقاص غدا الأربعاء وتستمر على مدار يومين متتاليين 14و15 فبراير الجاري، ضمن مُبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين مجانا، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار «حسنين»، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

اقرأ المزيد:

حملات لترشيد الكهرباء واستخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية في المنيا

مديرية العمل في المنيا تعقد لقاء توعويا حول أهمية الصحة المهنية

تفاصيل مسابقة الروبوتات الدولية للطلاب في المنيا.. شروط الاشتراك

توقيع الكشف على 1600 حالة ضمن قافلة طبية في المنيا
بقلم اسلام فهمي