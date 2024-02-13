«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية لخدمة قرية «جنيفة» بالسويس

عرض برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة «الحياة» تقريرا تليفزيونيا استعرض فيه القافلة الطبية التي أطلقتها «حياة كريمة» لخدمة قرية جنيفة بحي الجناين بمحافظة السويس، وأن إطلاق القافلة جاء ضمن اهتمام الدولة بخدمة الأهالي ورعايتهم الصحية.

تخصصات القافلة

وقال العقيد عادل طاهر مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس، إن القافلة بها شتى التخصصات من باطنة وقلب وجراحة وجلدية، إضافة لتخصصات الأطفال والنساء.

وأوضح أحمد نبيل، أحد مسؤولي المتابعة بالمؤسسة بمكتب السويس، أن المؤسسة عملت خلال هذه الفترة على الحالات الطبية المستدامة بدلا من إطلاق قافلة طبية كل عدة أشهر؛ إذ أصبحت الفترات متقاربة وأن كل أسبوعين على الأقل أصبح هناك قافلة طبية لخدمة أماكن متعددة.

وأضاف جرجس فوزي، أحد المتطوعين في حياة كريمة، أن الإقبال يكون كثيفا خاصة في مناطق الريف؛ لأن القطاع الريفي يكون بعيدا عن مركز المحافظات وبؤرة تقديم الخدمات.