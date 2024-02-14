حكاية رجل عاش 30 عاما بدون كهرباء ولا ماء.. ماذا حدث؟

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة، لذلك حينما تم اكتشاف رجل عاش ما يقرب من 30 عامًا في إحدى المناطق النائية في الولايات المتحدة، دون كهرباء أو ماء يصلح للشرب، أو هاتف محمول، الشعور بالغرابة سيطر على الجميع، وجعلهم يتساءلون عن حياته طوال هذه الفترة بدون تلك الأشياء.

لا كهرباء ولا ماء

نستعرض في التقرير التالي، قصة ريتشارد بروينيكي، عالم طبيعة، رجل عاش 30 عامًا، بدون كهرباء أو ماء أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي، دون التفكير لمرة واحدة للعودة إلى حياته الطبيعية في أحد شوارع المدينة.

ووفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، فإن ريتشارد بروينيكي، عالم طبيعة، اختار أن يعيش في الحياة النائية بعيدًا عن أي تطور لمدة عام واحد فقط، لذلك بنى كوخا صغيرا على ضفاف بحيرة، عن طريق مواد محلية وأدوات يدوية بسيطة.

كيف عاش بروينيكي 30 عامًا في الكوخ؟

على الرغم من أن «بروينيكي» قرر العيش في الكوخ لمدة عام واحد، إلا أنه وجد جمالًا في بساطة العيش مع الطبيعة وراحة لم يجدها من قبل، وقضى هناك 30 عامًا حتى بلغ من العمر 81 عامًا، عاش عقودا من الزمن بدون مياه صالحة للشرب أو كهرباء أو هاتف أي من الضروريات الحديثة، وكان يستخدم مياه البحيرة.