لميس الحديدي تهاجم حفيد مبارك: «ماحدش قالك مصر كانت عاملة ازاي؟»

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي، «عمر»، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لاتهامه باستغلال الأزمات الجارية والمقارنة بين عهد جده مبارك والعصر الحالي.

قالت لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «فكرة بتلف في ذكرى ثورة 2011، وموجودة من فترة.. لكن الفترة الأخيرة زادت في ظل الأزمة الحالية، وبنسمع كلام زي كنا فين وبقينا فين؟ شوفوا الأسعار كانت كام، والديون كانت كام وبقت كام؟.. فكرة مش جديدة وعارفين من ورائها، وناس كتيرة بتنجر وراها، تحت وطأة الأزمة الراهنة».

تعليق مهم من لميس الحديدي على المشاكل الاقتصادية

وأضافت: «ماحدش قال إن الأوضاع الآن مش صعبة في ظل المشاكل الاقتصادية الحالية، إحنا مختلفين حول السياسات الاقتصادية بشكل كبير، وده عادي، لكن لما نيجي نحكم على الأنظمة، لا بد أن نضعها في مقارنات نُحكم عليها في إطار زمنها وظروفها، ودرجة التحديات التي نواجهها الآن، مقارنة بالسابق».

واصلت: «ماينفعش لو أخدت ده بنفس المقياس، أقارن بقى بأيام جمال عبد الناصر أو عهد الملك، وأقول بريطانيا كانت مديونة لمصر، وكده بقى.. هذا قياس خاطيء»

أردفت: «كل شيء نُحاكمه أو نُحكم عليه، لا بد أن تكون في زمنه والتحديات التي يواجهها، وعلينا أن نعرف أن جذور ما نحن فيه الآن، يعود إلى 30 عاما من حكم مبارك، في عدد من الملفات فشل التعليم وتدهوره، والصحة، واستشراء فيروس سي، الذي أكل أكباد المصريين، بنسبة 10% من المصريين كانوا مصابين بالفيروس».

ملايين والعشوائيات

استطردت: «مش بس ده، كان عندنا ملايين، والعشوائيات وما أفرزته العشوائيات، من سلوكيات زي التوكتوك، اللي دخل كل حياتنا، مش بس الحواري والأزقة، بكل سلوكيات العشوائيات من أيام مبارك، لكن كتير بننساها تحت ضغط الأحوال الاقتصادية».

وأكدت أن الأوضاع الاقتصادية في عهد مبارك، كان الاقتصاد يُحقق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 6-7% لكن تلك المعدلات لم تصل للمصريين، وفقا لنظرية تساقط ثمار النمو التي روج لها حينها، متابعة: «كنا بناكل ونشرب ونتفاخر بمعدلات النمو الاقتصادي وكنا بنوصل لمعدلات 6-7%، ولكن كنا بنأجل المشاكل زي مشكلة الدعم فضل يؤجل ولا نواجه ودعم البنزين ولا نواجه وذلك الدولار نقوم بثبيته، ومكناش بنواجه الحقيقة كنا عاملين ستارة وبنحط التراب تحت السجادة».

تابعت: «لم نواجه خلال 30 عاما أي مشكلة لا صرف صحي، ووفقا لإحصائيات 95% من الريف المصري، كان لا يوجد به صرف صحي وزيادة معدلات الفقر وفقًا للتعبئة العامة والإحصاء، كان بيزيد بنسبة 1% سنويًا، في الفترة من عام 2000-2010، وهي الحقبة التي حققت أعلى معدلات نمو، لكن في ذات الوقت معدلات التنمية متدنية».

لفتت إلى أنّ معدلات النمو لم تكن تصل للناس، ولم تنفق في الاستثمارات العامة وفي آخر الموازنات، بلغ حجم الإنفاق الحكومة 38 مليار جنيه، من إجمالي إنفاق 290 مليار جنيه، كان كله رابح في الدعم وتثبيت سعر الرصف وتدهور في المقابل التعليم والصحة.

وعن الأوضاع السياسية قالت: «كان أكبر تحالف مع التيارات الدينية في عهد مبارك، كان المبدأ في هذا العهد بالنسبة للإخوان والسلفين لعبوا في كل حاجة ما عدا الحكم.. خدوا نقابات أندية مستوصفات عشان نداري على فشل الدولة، في القطاع الصحي، مع أنه كان رئيسًا قادمًا في أعقاب رئيس تم اغتياله على يد الإرهاب، وهو الرئيس السادات».