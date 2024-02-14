«الإعلاميين» تكشف عن منح تدريبية بالمواقع والقنوات والإذاعة

وقع الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أماني السيد فهمي عميد كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA»، بروتوكول تعاون يشمل كل الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية، بغية تحقيق عدة أهداف بين الطرفين في العديد من المجالات «الإعلام، الإنتاج، التوزيع، التليفزيون الإلكتروني»، وتبادل الخبرات، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات البشرية بينهم.

تأهيل الكوادر الإعلامية

قال نقيب الإعلاميين، إنه سعيد بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة أكتوبر، لما تقوم به في خدمة العمل الإعلامي، من خلال تأهيل الكوادر الإعلامية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، وزيادة الوعي لدى الطلاب والخريجين.

أكد نقيب الإعلاميين، أن البروتوكول يتضمن منح لطلاب الكلية والخريجين المتميزين، مع المساعدة في توفير فرص عمل في القنوات الإعلامية المتخصصة، تناسبا مع تخصصاتهم العلمية، ومهاراتهم العملية المكتسبة.

وتقديم منح تدريبية لطلبه الكلية في المواقع والقنوات الإذاعية والتلفزيونية المختلفة، وتنظيم ورش عمل متخصصة للطلاب وخريجي الكلية عن طريق النقابة، في كل التخصصات الإعلامية.

وكذا تقديم خدمه الاستشارة الإعلامية والإعلانية المتخصصة في الموضوعات التي يطلبها الطرف الثاني.

البحوث الإعلامية والإعلانية

وكشف نقيب الإعلاميين، أن اليروتوكول يتضمن التعاون في إجراء البحوث الإعلامية والإعلانية والتسويقية، وبحوث الرأي العام وبحوث المستمعين والمشاهدين.

وتخطيط وتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الإعلام الإذاعي والتلفزيوني والأنشطة الإعلامية والإعلانية للعلاقات العامة.