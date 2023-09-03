ارتفاع سعر الكاكاو عالميا وتوقعات بالعجز.. ماذا حدث في ساحل العاج أكبر منتج؟

واصلت العقود الآجلة للكاكاو في الولايات المتحدة مسارها التصاعدي، متجاوزة مستوى 3600 دولار للطن للمرة الأولى منذ مارس 2011، حيث يتوقع المتداولون حدوث عجز عالمي ثالث على التوالي في موسم 2023-2024 المقبل بسبب مشكلات المحاصيل في غرب إفريقيا.

وقالت المنظمة الدولية للكاكاو إنها تتوقع عجزًا عالميًا في الكاكاو قدره 116 ألف طن في موسم 2022-2023 الحالي «أكتوبر-سبتمبر»، بعد خفض الإنتاج العالمي المتوقع بمقدار 42 ألف طن إلى 4.938 مليون.

ارتفاع أسعار الكاكاو

وكان التعديل الهبوطي للإنتاج مدفوعًا بتراجع التوقعات بالنسبة لغانا حيث من المتوقع أن يصل محصولها إلى 700000 طن، بانخفاض عن 750000 طن التي شوهدت سابقًا، متأثرًا بالظروف الجوية السيئة.

وفي الوقت نفسه، قام المزارعون في ساحل العاج، وهي أكبر منتج للكاكاو في العالم، بشحن 2.34 مليون طن من الكاكاو في الفترة من 1 أكتوبر إلى 27 أغسطس، بانخفاض 3.3% على أساس سنوي.

تاريخيًا، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولارًا في يوليو من عام 1977.

توقعات تداول الكاكاو

من المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 3643.28 دولار أمريكي للطن بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 3856.00 دولار خلال 12 شهرًا.