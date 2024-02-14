بالصور.. تكريم سميحة أيوب وأشرف زكي من مدارس skills الدولية

كرمت إدارة مدرسة skills الدولية بحضور سهى يوسف نائب رئيس مدارس سعاد كفافي الدولية؛ الفنانة القديرة سميحة أيوب؛ والفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وذلك وسط حضور الطلبة والطالبات؛ الذين قدموا باقة من الورود والهدايا للحضور فور وصولهم؛ وبعد ذلك أقيمت ندوة خاصة وجه فيها الطلبة الاسئلة المختلفة.

ومنحت المدرسة درع تكريم للفنانة سميحة أيوب والدكتور أشرف زكي؛ وذلك عقب انتهاء الندوة التي وجه فيها الطلبة اسئلة تخص الفن والتمثيل؛ ومشوار سميحة ايوب الفني والنصائح التي اعتمدت عليها لتصبح نجمة ملقبة بسيدة المسرح العربي؛ وخاصة بعد أن ضمت المناهج التعليمية فصلاً خاصاً عن الرموز الفنية والتي منها الفنانة سميحة أيوب.

والتقطت الفنانة سميحة أيوب والفنان أشرف زكي عدد من الصور التذكارية المختلفة مع الطلبة والمدرسين في جو من البهجة والسعادة؛ وفيما تخلل التكريم والندوة عرض عدد من الأفلام التسجيلية عن مؤسسة المدرسة الدكتورة الراحلة سعاد كفافي وفيلما قصيرا للفنانة سميحة ايوب كما عرضت المدرسة فيلما تسجيليا للطلبة قاموا فيه بالتمثيل والغناء.وتعد مدارس "سكيلز" من أبرز وأقوى المدارس التعليمية، حيث ترتكز فلسفتها على التميز والتطوير في التعليم من خلال تعزيز المهارات الإبداعية وتزويد كل طالب بالتعليم الجيد واحترام الذات وغرس الثقة بالنفس لدى الطلاب لإعدادهم إعداداً جيداً وتفعيل دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع سواء كان ذلك على المستوى المحلى أو الدولى.

وتوفر "سكيلز" المدرسة العديد من الأنشطة التعليمية التي من شأنها اكتشاف قدرات ومهارات الطلاب في مختلف المجالات والسعي حول تنميتها من خلال عدة آليات تتمثل في توفير فصول تتضمن "السبورة الذكية" الى جانب أنها مجهزة بمعامل للكيمياء والفيزياء والاحياء ومعامل الحاسبات الآلية التى تستخدم أحدث التقنيات في مجال الكمبيوتر وعلوم الميديا الى جانب ملاعب مجهزة رياضيا ومسرح مجهز فنيا علي أعلي المستويات، كما تهتم المدرسة بممارسة جميع الانشطة الرياضية والفنية.

وتضم "سكيلز" عدة مدارس مختلفة تتمتع كل منها بخصائص متميزة تجعلها تتسم بالتفرد ومن بين هذه المدارس تأتى المدرسة الناشيونال "القسم الإنجليزي" وهو الذى يقوم بتطبيق منهج وزارة التربية والتعليم مع استخدام وتطوير أحدث تقنيات التدريس، و"القسم الألمانى" الذى يقدم المهارات الألمانية المتمثلة في المنهج الوطنى في اللغة الألمانية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أيضاً، وفى القسم الدولي بمدارس سكيلز توجد أيضاً المدرسة البريطانية وهى المدرسة التي تمنح شهادة ال IGCSE المعتمدة من جامعة كامبريدج، فى حين تأتى المدرسة الأمريكية فى القسم الدولى لتقدم الدبلومة الأمريكية.