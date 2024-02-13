موعد زيادة المرتبات 2024.. «اعرف هتقبض امتى»

ينتظر جميع العاملين بالدولة موعد تطبيق قرار زيادة المرتبات العام الجاري 2024، وذلك بعدما اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بزيادة 50% للحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهري، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» موعد زيادة المرتبات 2024 والحد الأدنى لكل درجة.

هل شهر فبراير ينطبق عليه قرار الزيادة؟

ويجرى يتم صرف مرتبات شهر فبراير بداية من يوم الخميس الموافق 22ـ2ـ2024، وهي لا تتضمن قرار الزيادة الجديد وسيكون الحد الأدنى للأجور والذي يعادل لفظا الدرجة السادسة، مع زيادة بقيمة 500 جنيه عنها للدرجة الخامسة، وصرف 5000 جنيه للدرجة الرابعة، و5500 جنيه للثالثة، و6000 جنيه للثانية، و7000 جنيه للدرجة الأولى.

موعد زيادة المرتبات 2024

وتُطبق زيادة المرتبات 2024 مع بداية صرف مرتبات شهر مارس المقبل، والتي تبدا في اول يوم لها يوم الخميس الموافق 21 مارس، وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تلك الإصلاحات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يخص تحسين دخل العاملين بما يتضمن وحدات الجهاز الإداري بالدولة، والكادرات الخاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.