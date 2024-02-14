جدول ترتيب فرق دوري القسم الثالث بـ«منطقة الإسكندرية»

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، نتيجة آخر مباريات الجولة الـ19 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التي جرت اليوم، بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومُقرر اللجنة، كما أعلنت جدول مباريات قرعة الترقي وجدول المباريات.

قرعة الترقي

أجريت اليوم قرعة الترقي بين فرق المجموعة 11 لدوري القسم الثالث منطقة الإسكندرية، حيث تجرى 12 مباراة بين فرق المركز الأول بالأربعة مجموعات التي يتضمنها دوري القسم الرابع على دورين، الدور الأول 6 مباريات، والدور الثاني 6 مباريات لتحديد الفرق التي سترقى من دوري القسم الرابع إلى دوري القسم الثالث.

جدول المباريات

الدور الثاني

وتجرى مباريات الدور الثاني لدورة الترقي حسب جدول قرعة المباريات التي أجريت اليوم، وجاء جدول المباريات على النحو التالي.

جدول ترتيب فرق المجموعة الحادية عشر بعد انتهاء مباراة أصحاب الجياد والترام المؤجلة التي فاز فيها الترام بهدف نظيف.