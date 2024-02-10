نتائج مباريات دوري القسم الرابع لكرة القدم في الإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، نتائج فرق دوري القسم الرابع في الجولة الثامنة عشر، التي تضم 4 مجموعات، وفي مباريات المجموعة الأولى، حقق الجمارك الفوز على السكة الحديد بهدفين نظيفين، فيما فاز القباري على جارة الورديان 1/4، وفاز الترسانة على مركز شباب التوفيقة بسداسية نظيفة، ومركز شباب أبيس على دير إسنا بهدفين دون رد، وبثلاثية نظيفة فاز العبور على مركز شباب الدخيلة.

المجموعة الثانية

وفى مباريات المجموعة الثانية، أجريت مباراة واحدة بين فريقي ستيا ونجوم الحضرة، الذي فاز بهدف نظيف، وتضم المجموعة الثانية فرق «المصري الرياضي، ستيا، نجوم المتراس، مركز شباب النصر، شباب الحضرة، نجوم الحضرة، شباب إمبروزو، الرياضي البحري، شباب النيل، المصري السكندري».

‏المجموعة الثالثة

وعن نتيجة مباريات المجموعة الثالثة، فاز ميدو على شباب محسن 1/2، وتلقى الجعافرة هزيمة من مركز شباب الحرية بهدفين، وفاز المصنع الحربي على الغزالي بثمانية أهداف نظيفة، وتضم المجموعة فرق: «دهميت، ميدو، الجعافرة، شباب محسن، توشكى، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية».

المجموعة الرابعة

وأقيمت مبارتين في المجموعة الرابعة، وانتهت مباراة كابو مع نجوم النصر بنتيجة 1/5، وفاز توماس على ماريا بهدفين نظيفين، وتضم المجموعة الرابعة فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس».