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خبير استراتيجي: زيارة أردوغان للقاهرة تحمل رسائل عديدة

كتب:

طارق صقر
06:55 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
زيارة الرئيس التركي للقاهرة

زيارة الرئيس التركي للقاهرة

قال الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والاستراتيجيات، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، والمؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي ونظيره التركي، حملا العديد من الرسائل المهمة، حيث تعد حصة جديدة في العلاقات بين الدولتين.

تعزيز العلاقات الثنائية

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أن الزيارة عبارة عن تتويج لمسيرة إعادة بناء العلاقات بين الدولتين، ويزز ذلك الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة خلال شهر أبريل المقبل.

وأشار «فوزي»، إلى أن الإعلان عن المجلس الاستراتيجي الثنائي بين الرئيسين خلال المؤتمر يؤكد على معنى تعزيز بناء العلاقات، مضيفا أن المواقف المصرية وما تم الإشارة إليه تعبر عن رسائل مهمة سواء على مستوى الأولويات الراهنة أو على المستوى الاستراتيجي أو بعيد المدى.

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بقلم طارق صقر