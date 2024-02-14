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عضو بـ«النواب»: القمة المصرية التركية ستناقش القضية الفلسطينية

كتب:

حسام ابو غزالة
02:16 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
محمد الجبلاوي

محمد الجبلاوي

وصف النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القمة المصرية التركية في القاهرة بالـ«تاريخيّة»، لأهميتها في التوقيت الحالي، وخاصة في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.

المتغيرات الإقليمية

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن زيارة الرئيس التركي لمصر تعد تتويجا لمسيرة تعميق العلاقات بين البلدين، وتأتي وسط وجود العديد من التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تدفع باتجاه تنسيق المواقف بين البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات بين الرئيسين ستشمل الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية، وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

تعميق التعاون المصري – التركي

وشدد على أن الزيارة تأتي في وقت بالغ الحساسية بسبب الأزمات التي تعصف بالمنطقة، فضلا عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدا أهمية الزيارة التي تستهدف تعميق التعاون المصري – التركي في مجالات مختلفة.

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