تخلص منها في دقائق.. 10 طرق مجربة لإزالة بقع الزيت من الملابس

تُعتبر بقع الزيت التي تقع على الملابس، من أكثر التحديات التي تواجه ربة المنزل لأنها من البقع العنيدة، التي غالبًا ما تحدث عند سيلان الزيوت والمواد الدهنية من المأكولات على قطع الملابس دون الانتباه، لذا نقدم في التقرير التالي 10 طرق مضمونة وفعالة يمكن لربة المنزل تجربتها للتخلص من بقع الزيت نهائيًا.

للتخلص من بقع الزيت العنيدة التي تلتصق بالملابس، سواء كانت البيضاء أو الملونة يمكك تجربة تلك الوصفات الفعالة التي تقدم نتائج مضمونة، وبمكونات اقتصادية تتوفر في كل منزل، بحسبما ذكره موقع grove المتخصص في العناية الشخصية والتنظيف المنزلي:

- النشا

يمكن استخدام نشا الذرة لإزالة بقع الزيت من الملابس، من خلال رش النشا على بقع الزيت وتركه لمدة 30 دقيقة حتى يتم امتصاص الزيت، ويمكن استخدام فرشاة أسنان قديمة لفرك النشا جيدًا.

- المشروبات الغازية

يمكنك استخدام المشروبات الغازية لتنظيف الملابس من بقع الزيت، من خلال سكب مقدار منه على بقعة الملابس وتركها لحوالي ساعتين ثم توضع قطعة الملابس في الغسالة لأخذ دورة غسيل.

- صودا الخبز (الخميرة)

يُعتبر صودا الخبز من المواد الفعالة التي يمكن استخدامها لإزالة بقع الزيت الصعبة والمستعصية من الملابس، وذلك من خلال إضافة كمية منه إلى دورة الغسيل.

- الخل

يعتبر الخل من مواد التنظيف الفعالة التي تساعد على إزالة البقع الصفراء من الملابس، كما يساعد على إزالة الروائح الكريهة، ويمكن استخدامه من خلال نقع الملابس المبقعة بالزيت في محلول الخل والماء وتركها لبعض من الوقت ثم فركها بلطف وشطفها بالماء جيدًا.

- خليط بيكربونات الصوديوم مع الدقيق

يمكن لسيدة المنزل مزج ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع مقدار من الدقيق لعمل خليط يساعد على التخلص من آثار بقع الزيت على الملابس، من خلال وضع الخليط على البقعة ثم غسل قطعة الملابس جيدًا وتجفيفها في الشمس.

- سبراي الشعر

رش سبراي الشعر على بقعة الزيت اللاصقة بالملابس، يساعد على إزالتها في الحال، فضلًا عن قيامه بالحفاظ على لمعان القماش.

- الليمون

يساعد الليمون على إزالة بقع الزيت من الملابس، لأنه يعتبر من المواد الطبيعية الفعالة التي تقضي على أوساخ الملابس، ويُستخدم من خلال تقطيع الليمونة إلى نصفين واستخدام كل نصف في فرك بقع الزيت حتى إزالتها، ثم تُغسل الملابس جيدًا.

- منظف الأواني

يساعد سائل الجلي على إزالة البقع العنيدة من الملابس، منها بقع الزيت، ويتم من خلال وضع القليل منه على قطعة من القماش ثم فركها في بقعة الزيت جيدًا حتى تزول، ومن ثم غسلها جيدًا وتجفيفها.

- جل الصبار

يمكن استخدام جل الصبار لإزالة بقع الزيت من الملابس، من خلال غمر قطعة الملابس في ماء بارد مُضاف إليه جل الصبار لدقائق ثم غسلها جيدًا بالماء.

- بودرة الأطفال

تساعد بودرة الأطفال على إزالة بقع الزيت من الملابس، وذلك عن طريق رش القليل منه على القطعة المتضررة وفركها جيدًا ثم غسل قطعة الملابس بالطريقة المعتادة في الغسالة.