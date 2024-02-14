حالة الطقس خلال أمشير.. ماذا يحدث في الأيام المقبلة؟

أمطار غزيرة تصل حد السيول حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الساعات المقبلة، التي تستمر حتى الجمعة، لنشهد بذلك موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالتزامن مع حلول شهر أمشير، المعروف بتقلبات حالة الطقس، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تصل لتحت الصفر في قمم جبال سانت كاترين.

متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تبدأ حالة الطقس في التحسن بدءا من يوم السبت المقبل، وتستمر حالة الاستقرار على مدار الأسبوع المقبل، وتكون حالة الطقس بعد انتهاء الموجة الحالية مائلة للبرودة خلال فترات النهار شديدة البرودة خلال فترات الليل.

ولفتت «غانم» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار بشكل مؤثر على السواحل الشمالية، ومن الممكن أن تمتد لبعض المحافظات الداخلية ولكن بكميات أقل، وتعود الشبورة المائية للظهور في الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبل.

حالة الطقس في المتبقي من شهر أمشير

بالنسبة لحالة الطقس في المتبقي من شهر أمشير، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه من الوارد حدوث تقلبات جوية أخرى حتى نهاية شهر أمشير، ويرجع ذلك إلى أن الفترة الحالية هي ذروة فصل الشتاء، إذ إنه من الشائع حدوث تقلبات جوية خلال تلك الفترة، إذ تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في أول 10 أيام من شهر أمشير، و10 أيام أخرى يكون هناك فرص لسقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، والـ10 الأخيرة من شهر أمشير تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف.

ولفتت إلى أنه لم يكن بالضروري أن تستمر موجة تقلبات الطقس على مدار الـ10 أيام، لكنها في حالة الموجة الحالية فتكون موجة الاضطراب متقطعة، ولا تستمر على مدار 10 أيام متواصلة.