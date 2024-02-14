شعبية كرارة أبرزها.. 4 مؤشرات تنبئ بنجاح مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024

يترقب جمهور الدراما المصرية والعربية عرض مسلسل بيت الرفاعي، للمخرج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، في رمضان 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، إذ ترجح المؤشرات الأولى أننا أمام عمل فني قوي وسيكون من أهم مسلسلات دراما رمضان 2024.

ترصد «الوطن» 4 مؤشرات تنبئ بأن مسلسل بيت الرفاعي سيكون محط اهتمام الجمهور المصري والعربي في رمضان 2024، وأبرزها شعبية بطل العمل أمير كرارة الذي بات واحداً من نجوم الشباك في السينما المصرية، وذلك بعد تحقيق أفلامه الأخيرة لإيرادات مرتفعة، فضلاً عن تحقيق مسلسلاته الرمضانية لنسب مشاهدة مرتفعة أيضاً.

بيتر ميمي تميمة نجاح لـ أمير كرارة

ثاني المؤشرات تتمثل في وجود المخرج بيتر ميمي، كمؤلف للعمل، الذي يُعد تميمة نجاح لأمير كرارة في الدراما والسينما، وذلك بعد تعاونهما في الأجزاء الثلاثة لمسلسل "كلبش" والجزء الأول من مسلسل "الاختيار" وكذلك فيلمي "حرب كرموز" و"كازابلانكا".

وجود المخرج أحمد نادر جلال الذي يتعاون للمرة الثانية مع أمير كرارة بعد تجربتهما في مسلسل "العائدون" عام 2022، أيضا من مؤشرات نجاح العمل، إذ يُعد نجل المخرج الراحل نادر جلال واحداً من كبار المخرجين على الساحة الفنية حالياً.

المؤشر الرابع هو أحداث مسلسل بيت الرفاعي التي تدور في إطار الدراما الشعبية، والتي دائماً ما تحتل الصدارة في اهتمامات الجمهور المصري، كونها نابعة من قلب الشارع وقضاياه.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي أحمد رزق، ميرنا جميل، محمد لطفي، سيد رجب، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم وكوكبة من الفنانين.