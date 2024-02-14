مسلم: مصر وقطر تضغطان على «حماس» وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن مصر وقطر وبعض الدول والرئيس الفلسطيني محمود عباس يضغطون على حركة «حماس» للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مشددًا على أن «أبومازن» دعا «حماس» للتوافق حول هذه الصفقة والهدنة، لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من ويلات الحرب.

إسرائيل وحماس تتعرضان لضغوط كبيرة

أوضح «مسلم»، خلال لقاء عبر قناة «الحدث»، أن إسرائيل وحماس تتعرضان لضغوط كبيرة، مؤكدًا أن حماس تعاني من ضغوط سببها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة يوميًا، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عليه ضغوط من عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.

أشار إلى أنه رغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استطاع تحرير اثنين من المحتجزين أول أمس، لكن هذا ليس كافيا بالنسبة لعائلات المحتجزين، موضحًا أن في إسرائيل الآن يرون أن الأفضل حدوث هدنة وتبادل المحتجزين بين الجانبين.

أمريكا تضغط على إسرائيل

وشدد على أن أمريكا تضغط خلال الفترة الحالية على إسرائيل ومصر وقطر تضغطان على إسرائيل وأيضًا على حماس، لقبول الهدنة، والطرفان أصبحا في موضع صعب ولديهما ضغوط شعبية كبيرة لإنهاء هذه الحرب.